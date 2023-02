In Lazio una “Donzelli” del Pd. “Rocca è amico dei clan”, poi le scuse 

“Rocca è un gran signore, il Pd continua a vedere il fuscello nei gli occhi degli altri e non la trave nel proprio. Dicono di Donzelli e poi…Francesco si è adeguato alle raccomandazioni di Giorgia Meloni di abbassare i toni, lo dovrebbero fare anche a sinistra”. Alberto Balboni, senatore di FdI, uno che solitamente non le manda a dire, tira le somme sulla polemica disinnescata che ha agitato la giornata di ieri. Anche il Pd ha trovato la sua “Donzelli”, nel senso di Giovanni, deputato di FdI che la scorsa settimana aveva chiesto ai colleghi del Pd: “State con la mafia o con lo Stato?”. Un’allusione irricevibile giustificata secondo lui dalla visita di un gruppo di parlamentari dem ad alcuni detenuti al regime del 41-bis, tra i quali l’anarchico Alfredo Cospito. Sara Battisti, candidata del Pd al consiglio regionale del Lazio, lo ha superato a sinistra nel grottesco. Durante un comizio in Ciociaria nel fine settimana ha accusato il candidato governatore del centrodestra Rocca di essere un amico della mafia di Ostia. Queste le sue parole. “Francesco Rocca non è un ragazzo che ha avuto un momento di fragilità quando la madre stava male: Francesco Rocca è legato al clan di Ostia che gestisce il narcotraffico e per questo ha legami profondi con questi tessuti mafiosi e illegali che abbiamo combattuto sul litorale romano”. Un affondo violento e senza prove nei confronti del presidente uscente della Croce Rossa italiana.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE