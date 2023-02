Come è successo che il Pd ha trasformato il liberalismo in un nemico della sinistra

L'idea degli anni Novanta di fare del Partito democratico il veicolo della "rivoluzione liberale" era ingenua. E anche errata. Guardando il nuovo "Manifesto dei valori" non sembra ci sia spazio per idee che possono portare a tempi migliori. E forse lo sanno anche i dem

Prendo la parola – come si direbbe nell’Aula del Parlamento – “per fatto personale”. Da quando (ormai oltre dieci anni fa) decisi di non farne più parte ho evitato accuratamente – e spero proprio di esserci riuscito – di esprimere considerazioni o valutazioni dirette sulle vicende del Partito democratico. Non sarebbe stato elegante, per così dire. Se torno sull’argomento oggi è perché il decennio trascorso me lo consente, credo, ma soprattutto perché Stefano Folli (sulle colonne de la Repubblica) cortesemente mi cita fra gli esponenti del “tentativo riformista” del Pd che oggi “propongono la loro testimonianza in attesa di tempi migliori”.