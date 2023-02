“Doveroso il dialogo del Pd con il M5s”. Parla (dal lato Schlein) Michela Di Biase

Il congresso Pd, il futuro, il passato, l’ombra del governo rossogiallo e i ricordi del governo Draghi, sempre con il pungolo del rapporto con l’ex premier ed ex alleato Giuseppe Conte. Non bastasse, negli ultimi giorni è spuntata la questione dell’ex grillino ed europarlamentare Dino Giarrusso che vuole entrare nel Pd dal lato del candidato favorito alla segreteria Stefano Bonaccini (dopo aver provato dal lato Schlein), cioè dal lato dem che si è sempre pensato fosse meno propenso a lasciare spazio di manovra a chi, fino all’altroieri, lavorava dal M5s contro il Pd. E si ritorna al via: se ci sono ambiguità verso tutto quello che c’è a sinistra del Pd, non sarebbe meglio chiarire una volta per tutte le posizioni, per evitare di trovarsi nella situazione in cui si è trovato Bonaccini? In altre parole, dal lato Schlein si pensa: lo diciamo da tempo che, in prospettiva, non si potrà prescindere da un’intesa cordiale con le formazioni a sinistra del Pd, gli altri come si pongono, davvero?

