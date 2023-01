Scajola ci riprova a Imperia: "L'appoggio del Pd? Aperto a tutti ma senza sigle"

Saranno le Alpi che si vedono dal mare, ma Claudio Scajola ha una certa propensione per le risalite. Anche a 75 anni. L’uomo che costruì il partito Forza Italia, abbandonando le origini movimentiste e vincendo le politiche del 2001, ha fatto quattro volte il ministro e ora riprova a fare per la quarta volta anche il sindaco della sua città, Imperia. Come tutti gli alpinisti Scajola dimostra un certo coraggio: l’uomo che strutturò il partito di Silvio Berlusconi cercherà di diventare primo cittadino di Imperia senza l’appoggio dei partiti. Cosa che gli riuscì già cinque anni fa, quando venne eletto per la terza volta. Solo contro tutti. Meglio, senza avere tra le liste civiche che lo appoggeranno le sigle di uno dei partiti che compongono l’arco parlamentare, neppure quello che costruì e “che cinque anni fa si presentò contro di me, con un altro candidato”.

