Nordio isolato confida: "Posso lasciare". Calenda: "FdI è giustizialista"

Il ministro viene arginato da Fratelli d'Italia per le sue uscite sulle intercettazioni e difeso da Lega e Forza Italia: "Stiamo buttando via le nostre battaglie liberali e garantiste"

I “campioni” si difendono o non si chiamano al governo. Carlo Nordio è un campione della Meloni o un ministro fastidioso? I quotidiani raccolgono firme contro di lui, parte della maggioranza lo tratta come un naïf. Dice Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia, che “bisognerebbe essere all’altezza della sapienza giuridica di Nordio e riflettere sulla straordinaria opportunità che ha questa maggioranza ad avere un ministro della Giustizia come lui”. Il ministro della Giustizia potrebbe presto lasciare l’incarico. Lo ha confidato ad altre figure istituzionali: “Se non sono accettato posso tornare alle mie letture”. E’ la seconda volta che il ministro fa questa confessione. Gli era accaduto di pensarlo dopo il decreto sui rave. Venne accusato, anche dalla sua maggioranza, di essere allora poco garantista mentre oggi di esserlo troppo. La premier conosceva le opinioni di Nordio sulle intercettazioni, sulla civiltà giuridica e si è battuta per averlo candidato tanto da strapparlo alla Lega. Oggi Nordio è compatibile con FdI? Carlo Calenda, leader di Azione, dice al Foglio che “Nordio smaschera finalmente FdI che resta un partito giustizialista”. Si sta rompendo qualcosa tra il ministro che Mulé definisce la “punta di diamante del governo” e il partito di maggioranza che guida il governo.