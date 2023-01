Mps e derivati. Meloni archivia altre due battaglie sovraniste per le nomine al Tesoro

Abiura di me. Viene da citare Caparezza, per sintetizzare i primi tre mesi di potere di Giorgia Meloni. La negazione di sé, la confutazione della propria epica fondativa, come forma peculiare di legittimazione. Vale anche, a ben vedere, per le recenti nomine varate dal governo. Dalle quali si ricava la confortante sensazione che, sotto una fermezza di toni tutta recitata, in realtà l’azione dell’esecutivo si sostanzi di una benedetta incoerenza.

