Barbieri il successore. Ex Bank of America, richiamato in Italia da Padoan. Chi è il nuovo dg del Tesoro

La sua nomina è una sorpresa che ha spiazzato i più. Alcuni pensano che Giorgetti abbia consultato addirittura Mario Draghi per sceglierlo, per altri è il frutto di un compromesso. Rappresenterà in ogni caso l'inizio di un cambiamento

Barbieri, chi è costui? E’ senza dubbio poco simpatico paragonare il nuovo direttore generale del Tesoro a Carneade che don Abbondio non aveva mai sentito menzionare, tuttavia la sua nomina è una sorpresa che ha spiazzato i più. Non perché Riccardo Barbieri Hermitte sia uno sconosciuto, al contrario. Come capo economista del Tesoro dal 2015, si è fatto apprezzare anche dal Parlamento dove è intervenuto in veste sempre ufficiale. Tuttavia dopo i fuochi d’artificio del totonomine sembra una scelta paradossale: tutto questo rumore per estromettere Alessandro Rivera e poi viene pescato un altro funzionario interno?