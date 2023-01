Mef, Barbieri al posto di Rivera

Il direttore della prima divisione del Tesoro sostituisce l'attuale dg, che verrà sollevato dall'incarico nel Cdm di oggi

Riccardo Barbieri sarà direttore generale del Tesoro al posto dell'uscente dg Alessandro Rivera. Barbieri è direttore della prima divisione del Tesoro.

Barbieri è un macroeconomista con venticinque anni di esperienza. Nato a Roma, è cresciuto a Milano. Si è laureato con lode in Discipline economiche e sociali presso l’università Luigi Bocconi di Milano e ha conseguito un Ph.D. in Economics alla New York University. Ha svolto attività di insegnamento e ricerca in ambito accademico per poi cominciare la carriera nel mercato finanziario dove ha ricoperto ruoli di vertice presso numerosi istituti, specializzandosi nei mercati emergenti. Negli ultimi anni si è occupato prevalentemente di economia e mercati dell’Eurozona.