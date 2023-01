C'è una complicata strategia di compromesso tra Meloni e Nordio

Lo apprezza, talvolta forse crede che lui un po’ esageri, dunque s’indispettisce e fa in modo che qualcun’altro, come il sottosegretario Andrea Delmastro, s’incarichi di correggerne le parole. Ma Giorgia Meloni se l’è scelto appositamente Carlo Nordio, il ministro della Giustizia. Ben sapendo chi fosse e come la pensasse questo ex magistrato ipergarantista e liberaldemocratico che è contrario all’ergastolo ostativo, che è sensibile ai diritti degli indagati e dei detenuti, e che vorrebbe circoscrivere l’uso delle intercettazioni. Limitarle, ben oltre quello che in realtà il governo si appresta a fare. Meloni sapeva, dunque, e sa benissimo con chi ha a che fare. D’altra parte, ancora prima che il governo si formasse, persino prima di aver vinto le elezioni, l’attuale presidente del Consiglio aveva già elaborato uno schema e un piano per la giustizia che prevedeva proprio Nordio ministro in nome di un principio che in alcune riunioni riservate lei stessa definiva “riduzione del danno”: non consegnare il ministero della Giustizia a Forza Italia, chiudere per sempre con la stagione delle leggi ad personam occupando e caratterizzando in maniera nuova quello spazio politico fin qui egemonizzato (in maniera “pelosa” secondo molti consiglieri di Meloni) proprio dal partito di Silvio Berlusconi. Ed ecco dunque Nordio.

