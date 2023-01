Bonaccini alle prese con il caso De Luca. Un pezzo di Pd pensa a Cantone

Cosa fare con i grandi potentati del Pd al sud? E’ una delle incognite di Stefano Bonaccini. Il candidato segretario ha incassato il sostegno di Michele Emiliano in Puglia e di Vincenzo De Luca in Campania. Tuttavia pare avere ben presente la complessità di questi due “sultanati”. Vanno trattati con cautela anche in vista del futuro. A Napoli in questi giorni si fa un gran parlare di un possibile dopo De Luca, per esempio. Il viceré, come si sa, è allettato dal terzo mandato. Ipotesi che rischia di infrangersi davanti ai ricorsi della giustizia amministrativa. Il voto del 2025 è più vicino di quanto possa apparire e la marcia di avvicinamento è già in atto, a suon di dialoghi sotto traccia e alleanze incrociate. Negli ultimi tempi sta emergendo in modo sempre più insistente l’idea di candidare il magistrato ora a Perugia ed ex presidente dell’Anac Raffaele Cantone. La spinta arriva da ampi settori del Pd campano, un mondo in rotta di collisione con De Luca. Pezzi dem importanti, come Massimiliano Manfredi e Bruno Fiola vorrebbero superare al più presto l’assetto deluchiano. Il recordman di preferenze a Napoli, Mario Casillo, opterebbe per un passaggio del testimone graduale, come del resto anche Loredana Raia. Un quadro frastagliato come mai era avvenuto nelle precedenti stagione dell’impero e che ha trasformato una gestione granitica in un nave in balia della tempesta.

