Nel rapporto con le corporazioni per Meloni la vita è più dura del previsto

Nonostante l'attenzione dedicata ai corpi intermedi, sono diverse le associazioni corporative che hanno interlocuzioni complicate con la maggioranza. E per un governo di destra lo sciopero di una categoria come i benzinai suona come un clamoroso contropiede

Corporazioni contro nazione. Un bel derby. Per un governo di destra lo sciopero di una categoria come i benzinai suona come un clamoroso contropiede. Perché ci saranno stati sicuramente degli errori di sottovalutazione sulla complessa materia delle accise ma in termini di blocco sociale l’astensione programmata per il 25 e il 26 gennaio equivale a dire che nella politica di oggi non ci sono pasti gratis. Non ci sono fedeltà assicurate. Come i moderni consumatori anche i corpi intermedi e le piccole associazioni di categoria sono tendenzialmente infedeli appena li tocchi sul portafoglio o quando minacci sanzioni. La destra quando è stata all’opposizione ha sempre preferito il dialogo sociale con le categorie free rider, quelle che a qualsiasi discorso di sistema hanno sempre messo davanti la difesa intransigente dei propri interessi. Senza se e senza ma.