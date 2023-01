Il candidato segretario Pd Bonaccini raccontato con le parole dello spin Agnoletti

In giro per il Veneto, tra Treviso, Padova e Verona: ieri l’agenda di Stefano Bonaccini, governatore dell’Emilia Romagna e candidato alla segreteria del Pd, virava a Nord, dopo una domenica in Campania, altra tappa del viaggio per farsi conoscere anche fuori dallo schema del “buon amministratore”. Ma chi è questo Bonaccini che va in giro, vede gente, fa cose anche non consuete come salire su una sedia, in quel di Caserta, per parlare alle cinquecento persone assiepate in piazza? “Facciamo come negli anni Settanta”, ha detto prima di elevarsi il governatore, e pare che anche l’avversaria Elly Schlein, visto il successo del gesto simbolico dell’avversario, e di fronte a eventi pre-congressuali via via più affollati, stia valutando l’ipotesi di seguire l’esempio (in piedi su un tavolo? Su un muretto?).

