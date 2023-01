Rivoluzione tutor. Perché tra scuola e governo c'è feeling

Hanno titolato tutti “I docenti tutor saranno pagati di più”, all’annuncio, per ora non formalizzato, del ministro dell’Istruzione (e Merito) Giuseppe Valditara dell’introduzione di un nuovo tipo di docente – o per meglio dire di una diversa “funzione docente”. Cioè il professore tutor, che “si dovrà occupare di coordinare la personalizzazione dell’insegnamento” di tutti i colleghi per renderlo più efficace e vicino agli studenti più in difficoltà e anche a quelli “più avanti”, a cui servono stimoli superiori. E di altre cose ancora. Buon segno per il ministro, l’interesse subito acceso, perché dimostra quanto il mondo della scuola aspiri disperatamente a novità, a idee da mettere alla prova, a spallate robuste per smuovere un sistema immobile fino a farlo cedere. E immaginare una figura docente diversa e diversamente preparata, psicologia e pedagogia in primis, per coordinare in team il lavoro dei colleghi può essere una buona spallata. Ma quei titoli, tutti tarati sullo stipendio, sono anche un segno di quel che Valditara dovrà poi aspettarsi, dal mondo della scuola e dal suo esoscheletro sindacalizzato: da troppi decenni la scuola è considerata un problema di pubblico impiego, di posti e retribuzioni uguali per tutti. E quando il ministro, parlando a Radio 24, ha spiegato che “il docente tutor non è un collega gerarchicamente sovraordinato, ma è un collega come gli altri” ha dimostrato di avere coscienza delle possibili trappole contrattuali. Anche se, ha detto, con i sindacati si è già iniziato a discutere, c’è disponibilità, e ci sono i fondi del Pnrr.

