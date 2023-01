Renzi, Calenda e la sfida di assomigliare al paese che si aspira a governare

In passato, l'ostacolo è stata sempre la politica, come vero rapporto con la società. Ma il riformismo liberale 4.0 ha un futuro. Somigliare un po’ di più allo stato che si vuole guidare è ciò che manca ai leader del Terzo Polo

Tentativi di affermare un riformismo liberale ce ne sono stati, ma tutti fallimentari. Non che si sappia davvero bene che cosa riformismo liberale significhi, se esista. Limitiamoci, per non parlare di Alleanza democratica (Scalfari-Adornato) o del compianto Massimo Severo Giannini (Galli della Loggia-Teodori), al fulmineo e subito trapassato esperimento di Mario Monti, nel quale fu coinvolto di striscio anche Carlo Calenda in funzione di sostegno al salvatore della Patria, buono come uomo di stato e professore ma di corta gittata nell’arena della manovra parlamentare e sociale.