Renzi e Calenda insieme per forza: se uno va a destra, l'altro va a sinistra

Quando Azione tende la mano al governo, Italia Viva si ingegna su come farlo cadere. E viceversa. Sarà vero che in realtà vanno d'accordissimo, ma quella che si vede sembra una vecchia commedia con Michael J. Fox e James Woods

La gente spaventosamente amena nell’amore di coppia irrita per natura, quindi questa coppia è invece destinata a grande successo. A renderli interessanti è proprio lo stato di fluida ambiguità e di felice incertezza che caratterizza la loro comune esistenza. E non solo perché quando Matteo Renzi vede Carlo Calenda twittare con spontaneità d’ariete sul mistero di Emauela Orlandi, e aprire quasi una crisi col Vaticano per via d’una certa serie televisiva, scrive agli amici comuni: “Toglietegli Netflix”. Il caso è ben più complesso. E politico.