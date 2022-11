Il pm Turco contro Renzi in aula. L'ex premier: "Mi processa per le interviste?"

Non si era mai visto in un’aula di giustizia un pubblico ministero avvicinarsi all’imputato e rinfacciargli i contenuti di un’intervista rilasciata a un giornale. E’ accaduto oggi, al termine dell’udienza preliminare in corso a Firenze sull’inchiesta sull’ex fondazione renziana Open. La procura ha chiesto il rinvio a giudizio dell’ex premier Matteo Renzi, Luca Lotti, Maria Elena Boschi, Marco Carrai e Alberto Bianchi, insieme ad alcuni imprenditori e a quattro società, indagati a vario titolo di finanziamento illecito ai partiti, corruzione, riciclaggio e traffico di influenze illecite. Al termine dell’udienza, il procuratore aggiunto Luca Turco si è avvicinato a Renzi visibilmente contrariato, mostrando l’intervista che il leader di Italia viva aveva rilasciato in giornata a “La Stampa”. Renzi ha replicato, alla presenza degli avvocati e degli addetti ai lavori, dicendo: “E adesso che fa? Mi processa anche per le mie interviste? Le ribadisco che io non mi fido di lei. Io ho rispettato la legge, lei non ha rispettato la sentenza della corte di Cassazione”. La discussione è durata quasi dieci minuti davanti a tutti gli avvocati.

