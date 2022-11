L'Anm attacca Renzi, ma i pm di Firenze si delegittimano da soli

L’Associazione nazionale magistrati è intervenuta in difesa dei pubblici ministeri di Firenze criticati da Matteo Renzi in vista dell’udienza di venerdì del processo sull’ex fondazione Open. Due sono gli elementi che sorprendono della reazione avuta dal sindacato delle toghe. Il primo elemento riguarda il tempismo con cui l’Anm è intervenuta a tutela dei pm fiorentini criticati il giorno prima da Renzi. A neanche ventiquattro ore di distanza, l’Anm ha affermato che le dichiarazioni dell’ex premier (colpevole di aver additato i pm “come autori di condotte ‘eversive’ e ‘scandalose’, nonché di tesi accusatorie ‘farneticanti’ e ‘strampalate’”) “possono portare a una pericolosa delegittimazione dell'operato della magistratura agli occhi dell’opinione pubblica”. “L’esercizio dell'inviolabile diritto di difesa dell'imputato, come pure del diritto di critica sugli atti e sui provvedimenti della magistratura – ha aggiunto l’Anm nella nota – non dovrebbe mai travalicare in offesa alla stessa funzione giudiziaria, la cui immagine di imparzialità e terzietà va costantemente preservata, costituendo patrimonio indispensabile per la stessa vita democratica del paese”.

