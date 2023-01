Mulè a Meloni: “Forza Italia è leale, ma il governo ha la logorrea”

Giorgio Mulè, vicepresidente della Camera, deputato di Forza Italia, sa cosa pensa Giorgia Meloni delle vostre ultime interviste? Pensa che neppure la sinistra italiana di Nicola Fratoianni usi i vostri toni e che sulla benzina, e le accise, la vostra sia “intifada”, “fuoco amico”. Cosa volete, cosa cercate, dove volete arrivare? “Per esserci il fuoco amico bisogna prima accenderlo... Non voglio credere a quest’accusa”. Continuate a chiedere il taglio delle accise sapendo che manca il denaro. Perché lo fate? “A parte che non lo diciamo, mi lasci fare una constatazione. Siamo in presenza di uno sciopero proclamato dai benzinai sulla parola, cioè sulle dichiarazioni contro quella che definiscono un’ondata di fango. Lo definirei uno sciopero sulla parola: a occhio è il primo della storia”. Sta dicendo che la sua premier deve tacere? “Non chiedo di fare lo sciopero dalla parola, ma c’è una logorrea di governo. C’è una sorta di ansia da prestazione”.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE