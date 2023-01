Ei fu Marcello Minenna. Ritratto del napoleonico grillino, espulso dalle Dogane

Felpato come una moquette, elastico come Yury Chechi. Utilizzava una Audi, sequestrata ai narcotrafficanti, da 570 cavalli. L'ultimo vero pentastellato sopravvissuto nei gangli dello stato e non riconfermato dall'ingrato governo. Quando ci ricapita un altro così?

Non possiamo né vogliamo nascondere la nostra affettuosa emozione per l’uscita di scena di Marcello Minenna, direttore dell’Agenzia delle dogane, l’ultimo vero grillino sopravvissuto nei gangli dello stato e ieri non riconfermato dal nuovo ingrato governo, il solo contemporaneo che ci ha sempre fatto venire in mente Napoleone e che ci induceva, ogni volta che ci accadeva di sentirne parlare, a recitare sommessamente il 5 maggio: “Di quel securo il fulmine tenea dietro al baleno”.