La conferma di Ruffini è un colpo alla propaganda meloniana

Le ragioni che hanno convinto il governo a mantenere Ernesto Maria Ruffini alla guida dell’Agenzia delle Entrate ci dicono molto sulle intenzioni e sui tempi con cui si sta preparando la delega fiscale e la riforma, vitale per l’esperienza da premier di Giorgia Meloni, che ne deriverà. E’ noto che il governo intende avviare la richiesta al Parlamento per ottenerla entro l’inizio di febbraio. Le prospettive di successo sono ben più alte dei tentativi più recenti, quello di Mario Monti e quello di Mario Draghi, perché la legislatura è all’inizio e il governo gode di un’apprezzabile stabilità e di omogeneità politica, tutte condizioni di cui non potevano beneficiare i premier appena citati. Meglio, però, proprio per non rovinare questo quadro favorevole a una ridefinizione delle norme tributarie, puntare sulla continuità della gestione Ruffini invece di aprire un ulteriore fronte di contrasto con una parte del Parlamento.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE