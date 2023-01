Il requiem del Pd, un “Ogm” frutto di una politica vuota e decadente

Quindici anni fa, quando il seme della follia politica partorì il Pd mettendo insieme due culture, due storie profondamente diverse, fummo i soli a definire il nuovo partito un organismo geneticamente modificato. Una diagnosi tranchant perché in politica gli intrecci del Dna fra storie e culture diverse non possono resistere a lungo. Dopo tanto tempo durante il quale il potere del governo non è mai mancato siamo al tramonto di quel partito. Rosy Bindi parla dello scioglimento del Pd per rifare qualcosa di simile. Pierluigi Castagnetti parla oggi con preoccupazione vedendo tornare gli spiriti della sinistra antagonista e minaccia una scissione.

