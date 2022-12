Il casting in Rai di Conte e Casalino per il Lazio è un mezzo fiasco

Un grillino euforico perché alla fine la quadra è stata trovata lo dice con una battuta: “Hanno invertito nome e cognome”. In effetti, si era partiti con Bianca Berlinguer e si è arrivati a Donatella Bianchi. Di cosa parliamo? Ovviamente del candidato del M5s per le prossime elezioni regionali in Lazio (si vota a metà febbraio e fino a ieri i grillini erano l’unico schieramento ancora senza un candidato). Dopo un lungo tribolare il capo del M5s Giuseppe Conte ha finalmente trovato il profilo giusto, Donatella Bianchi appunto. La notizia, Conte l’ha data ieri dalle colonne di Avvenire, il quotidiano cattolico con il quale il capo del M5s ha iniziato ad avere un rapporto privilegiato per le comuni pelose posizioni sulla guerra in Ucraina (no armi a Kyiv per fermare il conflitto). Nata e cresciuta a La Spezia, 59 anni fa, Bianchi è stata presidente del Wwf Italia (2014); dal 2019 è presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e nel 2020 proprio Conte la nominò nel comitato di esperti presieduto da Vittorio Colao per la ripartenza dopo l’emergenza Covid. Ma è per la sua (relativa) notorietà televisiva che Giuseppe Conte l’ha scelta. Dal ’94 conduce su Rai 3 “Linea blu”, il programma di divulgazione dedicato al mare. Prima ancora è stata uno dei volti del telegiornale regionale Rai del Lazio.

