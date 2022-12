Conte usa le regionali in Lazio e Lombardia per fare impazzire il Pd

Il capo del M5s vuole una candidata in grado di mandare in cortocircuito gli elettori dem. Per adesso ha provato a convincere Bianca Berlinguer e Sabrina Ferilli. Ma trovare un candidato non è facile. In Lombardia gli iscritti grillini hanno votato per l'accordo, ma adesso l'avvocato pugliese vuole trattare sul nome e contesta Majorino

A un certo punto è spuntata persino l’ipotesi Sabrina Ferilli. Giuseppe Conte è in preda all’ansia di distruggere il Pd. E dunque le sta provando tutte. Il candidato per le prossime elezioni regionali in Lazio ancora non c’è. Ma due cose sono certe. La prima è che non si torna indietro. Il M5s insieme a Sinistra italiana e al coordinamento 2050 di Stefano Fassina e Loredana De Petris correrà in solitaria contro la colazione Pd, Terzo polo, Europa Verde, Demos, Psi e +Europa che sostiene l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato. La seconda è che pur mancando ancora il candidato, l’identikit per il Lazio già c’è: una donna, civica, ma, soprattutto, in grado di mandare in cortocircuito l’elettore medio di sinistra. Un nome spiazzante, che possa allo stesso tempo drenare voti dall’elettorato dem più affezionato e dare nuova linfa all’opa ostile di Conte sull’immaginario della sinistra.