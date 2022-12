Questione semantica: Conte the miserable o Conte le misérable?

L’onorevole Giachetti chiede una Commissione per verificare che il leader del M5s sia in effetti un miserabile. Tra la miseria in senso morale e l'equivalente del gobbo di Notre Dame. Più propriamente: un insieme dei due

Giuseppe Conte e il Movimento 5 stelle sono dei miserabili nell’accezione dispregiativa inglese, dove “miserable” è anche una nera giornata di pioggia, o lo sono piuttosto in quella edificante del francese di Victor Hugo? Ieri pomeriggio alla Camera, l’on. Roberto Giachetti, di Italia viva, ha accusato in Aula il M5s e il suo leader Conte di aver messo in piedi una recita grottesca, di aver insomma finto di aver salvato l’Italia da un aumento degli stipendi dei parlamentari che in realtà nessuno alla Camera intendeva toccare. E nello smascherare la finzione, l’on. Giachetti ha utilizzato la parola “miserabili” dando origine così a un attorcigliato dibattito con i deputati del M5s che, offesi, chiedevano l’intervento del presidente della Camera a loro tutela.