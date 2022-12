La miserabile natura del grillismo

Breve apologo parlamentare, per dimostrare di quale meschinità si nutra la propaganda di Giuseppe Conte. Mercoledì sera si riunisce l’ufficio di presidenza della Camera: bisogna deliberare la mancata indicizzazione dello stipendio dei deputati a quello del primo presidente della Cassazione. Una formalità, che per una di quelle stranezze procedurali bisogna riconfermare di anno in anno, e che però di anno in anno, ormai dal 2006, viene puntualmente ribadita con una semplice votazione all’unanimità. I venti componenti dell’organo di vertice di Montecitorio impiegano pochi istanti: “Tutti d’accordo?”, chiede il presidente Fontana. “Tutti d’accordo”, confermano all’unisono vicepresidenti, questori e segretari d’Aula. Una cosa da nulla. Se non che, un secondo dopo, Anna Ascani, del Pd, vede in rete un tweet del collega grillino Filippo Scerra: “No agli aumenti degli stipendi dei parlamentari. Da questore di mi sono opposto fortemente e oggi raccogliamo i frutti della nostra tenacia. È una vittoria del M5s”. “Ma è uno scherzo?”, chiede la deputata dem. I grillini si stringono nelle spalle, bofonchiano scuse di circostanza. Sembra un inciampo di cattivo gusto – il voler rivendicare come un proprio successo una decisione banale e presa all’unanimità – ma vabbè. Invece, di lì a qualche ora, arriva il post ufficiale di Giuseppe Conte.

