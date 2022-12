Cingolani è pronto a lasciare l'incarico di consigliere del governo Meloni

L'ex ministro non sarà più il consulente di Pichetto Fratin. Dopo l'accordo sul price cap, i tempi sono maturi: "Considero esaurito il mio mandato". Resta da capire se la premier lo lascerà davvero andar via

Con esercizio d’umiltà, confida: “Spero che non ci sia più bisogno di me”. Anche perché, aggiunge, “significa che non ci saranno più emergenze”. Insomma Roberto Cingolani è pronto a lasciare il suo incarico di consulente per il governo Meloni sulle politiche energetiche.