Pichetto si affida a Cingolani: "Sul gas ho bisogno di te. Massima continuità"

A scansare l’imbarazzo ci ha pensato chi forse più di tutti avrebbe potuto subirlo. “Roberto, sono io a chiederti una mano”. E così l’incontro di solito formale, quello per il passaggio di consegne, s’è trasformato in una sorta di corso accelerato di logiche dei prezzi del gas e delle dinamiche delle alleanze europee, in vista del battesimo del fuoco al Consiglio europeo. Da un lato Roberto, cioè Cingolani, dall’altro Gilberto, che è Pichetto Fratin. Nella quiete mattutina dell’ufficio nobile al secondo piano del palazzone di Viale Cristoforo Colombo, il ministro dell’Ambiente e il suo predecessore. Col primo che, mentre prendeva appunti, mentre sfogliava il dossier pieno di numeri e grafici offertogli in dono dall’altro, lo esortava a non lesinare consigli: “So di avere bisogno di aiuto”. E a tal punto il discorso di Cingolani si faceva concitato, che alla fine Pichetto e i suoi collaboratori devono aver pensato che tanto valesse delegare fino in fondo: “E se si chiedesse una deroga e mandassimo Roberto, in Lussemburgo?”.

