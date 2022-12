Quelle affinità tra Renzi e il Cav. che spaventano la Meloni

Sul taccuino vanno segnati per ora messaggi e telefonate, scambio di auguri, vicendevoli complimenti per gli interventi in Aula. Insomma, una ripresa di consuetudini che s’erano andate sclerotizzando, negli anni, pur a dispetto di una simpatia umana rimasta intatta. Matteo Renzi e Silvio Berlusconi: due nomi che evocano, essi soli, tutto un immaginario di retroscena e retropensieri. Sono tornati a parlarsi. E la cosa preoccupa non poco Giorgia Meloni.

