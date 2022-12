Sull'Ucraina Conte segue la linea di Petrocelli, ma è meno serio e coerente di lui

“Nuove armi all’Ucraina, per la prima volta il M5s vota no. Dopo nove mesi e mezzo ci è arrivato pure Conte”. Vito Petrocelli, l’ex presidente filorusso della commissione Esteri, poi espulso dal M5s per il suo sostegno all’invasione di Vladimir Putin, ha rivendicato di aver indicato in anticipo la linea al partito. E il compagno Petrov sarà stato pure soddisfatto nel sentire, dalla bocca di Giuseppe Conte, che per raggiungere la pace bisogna “dare risposte a due questioni: la sicurezza da garantire a tutti e la tutela delle minoranze russofone”. Garantire sicurezza a Ucraina e Russia (aggressore e aggredito pari sono), e difesa delle minoranze russofone (presumibilmente aggredite dall’Ucraina), è in effetti una piattaforma di negoziato che piacerebbe sia a Petrocelli sia a Putin. Soprattutto se, a fianco, si chiede di bloccare gli aiuti militari che a Kyiv servono per difendersi dai missili russi.

