La nuova mappa della contrattazione collettiva nazionale del Cnel

C’è uno spazio politico per il ministero del Lavoro e c’è un nuovo spazio sindacale per le organizzazioni più rappresentative che può e deve essere colto al più presto

Nel Rapporto sul mercato del lavoro del Cnel del 2022 ci sono almeno due buone notizie. La prima riguarda un dato che sbaraglia la solita retorica sul numero dei contratti collettivi nazionali. Sono almeno quattro anni che al Cnel si segnala questo punto. Ma nel 2022 abbiamo, anche in ragione della piena applicazione del codice unico alfanumerico del Ccnl, i dati effettivamente più puliti: i Ccnl sottoscritti dalle grandi organizzazioni datoriali con Cgil, Cisl, Uil sono 208 a fronte dei circa 1.000 depositati presso il Cnel. I Ccnl sottoscritti da sindacati che non siedono al Cnel sono 347. La seconda buona notizia riguarda la cosiddetta copertura dei contratti collettivi misurata con riferimento agli Uniemens in relazione all’obbligatorio inserimento del codice unico alfanumerico: i Ccnl sottoscritti da Cgil, Cisl, Uil coprono il 97,1 per cento dei lavoratori.