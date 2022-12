Conte chiede lo stop all'invio di armi, il Pd in difficoltà cerca una mediazione

Crosetto riferisce sugli aiuti militari all'Ucraina mentre in Aula si votano le risoluzioni dei partiti. Manca il testo dei dem: sarà il momento in cui confermare o meno la ferma linea di sostegno al popolo ucraino. I gruppi parlamentari sono spaccati

Per Conte sarà l’ennesima occasione per sventolare la bandiera arcobaleno della pace, per il Pd un pericoloso bivio. Riusciranno i dem a tenere ancora dritta la barra sul conflitto ucraino? La legge di conversione del decreto Ucraina con il quale il governo ha prorogato al 31 dicembre 2023 la scadenza dell’autorizzazione per l’invio di armi a Kyiv arriverà in aula alle Camere solo a gennaio, ma già oggi ci sarà modo di capire se i partiti confermeranno o meno il mandato che diedero al governo Draghi lo scorso marzo.