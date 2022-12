La Samarcanda di Conte, interviste a chi prende il Reddito. “Il Pd? Si fa opposizione da solo”

Napoli, dal nostro inviato. Giuseppe Conte: è il nuovo Masaniello? D’altronde oggi è sceso qui, a difendere l’oro di Napoli, il Reddito di cittadinanza. “No”. Si sente il paladino degli scalzi che, come dice lei, “sono presi a calci in bocca dal governo Meloni”? Il capo del M5s, seduto in un bar in piazza Boito, si tocca il collo del dolcevita blu-esistenzialista: “Non mi sento Masaniello: la nostra protesta sarà pacifica. Porterò in piazza, a Roma, le storie dei percettori”. Conte quando cita il Reddito parla di “dignità sociale” contro “pochi atteggiamenti fraudolenti additati al pubblico ludibrio”. Ecco l’avvocato del popolo. Forse, come spiega al Foglio Paolo Macry, docente all’Università di Napoli e grande cultore della materia, “Conte è un populista certo, ma anomalo. Differente da Lauro, ma anche da De Magistris, per non parlare di Gava e di tutta la filiera di sinistra da Bassolino a De Luca”. Siamo dunque di fronte a un mistero napoletano? “No, tutto si tiene”. “Preside’, m’arraccumman!”, urla una piccola folla, organizzata dalla Cgil. La prima tappa contian-partenopea di questo lungo tour, format, una specie di Samarcanda alla Michele Santoro, inizia con un presidio di lavoratori dell’Inps, riassunti dopo essere stati esternalizzati (“merito dei miei governi”). Ottocento solo qui, tremila in tutta Italia. Bandiere rosse, ciuffo presidenziale sullo sfondo. Momento Guttuso. Pd assente. Il viceré grillino saluta i lavoratori in maniera non proprio ordoliberista: “Pubblico non è bello, è molto bello!”. Viene in mente il famoso “gratuitamente” del Superbonus. Lo aspettano San Giovanni a Teduccio e Scampia. Dove il M5s ha preso il 64 per cento.

