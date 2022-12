Il caso Ilya Yashin, un monito per i nostri bravi negazionisti

Yashin ha scelto di affrontare un processo a Mosca per aver sostenuto che a Bucha sono stati commessi dei crimini di guerra, gli stessi che alcuni commentatori italiani avevano messo in dubbio. E’ arrivato per loro il momento di rinnegare quei giudizi

C’è stato un momento, dopo la carneficina di Bucha commessa in ritirata dalle forze russe in Ucraina, alle porte di Kyiv, di morboso negazionismo italiano. Una serie di giornalisti, osservatori e commentatori ha pensato di doversi schierare contro una versione ufficiale dei media e delle autorità ucraine e occidentali. Molti hanno speculato sulla postura dei corpi dei morti ammazzati, suggerendo un trucco cinematografico, tutti, compresi i pochi di cui si può presumere la buona fede, si sono sentiti una minoranza che non accetta in guerra alcuna verità ufficiale, hanno pensato di avere assunto un comportamento non conformista e hanno disprezzato in nome del dovere del dubbio foto, testimonianze, racconti che dicevano l’evidenza.

E’ arrivato per loro il momento di rinnegare quei giudizi, di riconoscere l’assurdità, in questo caso, della loro pretesa intellettuale e morale di avversare una verità combattente di stato e del circuito mediatico libero d’occidente.