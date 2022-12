Natale in Sicilia? Impossibile, non ci sono più voli. E pure Schifani resta a terra

“Mercoledì dovrò rientrare a Palermo da Roma ma non ci sono più posti in aereo", denuncia il presidente, che minaccia di denunciare all'Antitrust “una sorta di cartello” fra Ita Airways e Ryanair. Ma la politica non è esente da responsabilità. Così tornare per le feste diventa una missione impossibile e costosissima

“Torni giù a Natale?” non è solo una domanda, ma uno stile di vita per tutti quei siciliani che hanno vissuto almeno un inverno lontani da casa. Rimarrà solo un ricordo, se gli aerei risulteranno sempre pieni – come sta accadendo – e se il costo dei voli per raggiungere Catania o Palermo, da qualunque destinazione italiana, continuerà a schizzare sopra i 500 euro, come avviene puntualmente sotto le feste. L’ultimo “appiedato” eccellente si chiama Renato Schifani, presidente della Regione siciliana. “Mercoledì prossimo - è la denuncia del governatore - dovrò rientrare in serata a Palermo da Roma ma non ci sono più posti in aereo a causa della esiguità dei voli messi a disposizione da Ita. Rientrerò, quindi, da Napoli con la nave. E, come me, sono tanti i siciliani che si troveranno in questa stessa situazione. Mi chiedo: tutto ciò può essere considerato normale in un Paese come il nostro?”.