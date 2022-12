L'ultima di Miccichè contro la giunta Schifani: "Ci vediamo in tribunale"

Gianfranco Micciché minaccia di rivolgersi alla Procura. Il commissario regionale di Forza Italia, in Sicilia, è alle prese con una durissima battaglia politica che potrebbe trovare il suo epilogo in tribunale. La spaccatura del partito in due – Micciché da un lato, Schifani dall’altro – è stato il leitmotiv di queste settimane che hanno accompagnato l’insediamento del nuovo presidente e del suo governo. Ma le scintille non sono terminate all’indomani della creazione di due gruppi parlamentari contrapposti (Forza Italia 1 e Forza Italia 2) all’Assemblea regionale. Sono proseguite, piuttosto, sul palcoscenico più insolito: alla “Festa del Tricolore”, la kermesse catanese di Fratelli d’Italia.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE