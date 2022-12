Una Bussola per il Pd. Al via la campagna di autoanalisi con questionario

Da oggi militanti e simpatizzanti vengono interpellati sul futuro del partito. Venti domande a risposta multipla e non con cui i dem provano a darsi una nuova identità. Intanto però Conte si allarga a sinistra

Una “Bussola” per il Pd (che l’ha persa): così si chiama il documento-questionario con cui oggi è partita la campagna precongressuale di indagine presso iscritti e cittadini esterni interessati. Un’analisi della sconfitta, da un lato, ma anche un’autoanalisi in prospettiva (della serie: chi siamo, dove andiamo), ma vista – questa l’intenzione – dalla parte dei militanti e dei simpatizzanti, per evitare che il congresso sia “un semplice cambio di leadership”. Domande a risposta multipla ma anche box da compilare sulle ragioni profonde della “missione” del Pd; dati che poi verranno lavorati da Ipsos e che confluiranno nella discussione preliminare alla stesura del nuovo Manifesto dei valori che il comitato degli ottantasette saggi sta preparando e che l’assemblea costituente dovrà votare.