In Lombardia Pd e M5s si accordano sui termovalorizzatori. È presto per un accordo per le regionali

In fondo Pierfrancesco Majorino è stato scelto anche per questo. Tra gli esponenti del Pd, non è un segreto, è quello che più piace ai dirigenti lombardi del M5s. Il coordinatore grillino in regione, Dario Violi, già settimane fa lo diceva senza giri di parole: “Con Maran (l’altro Pier Ndr) sarebbe impossibile trovare una quadra, con Majorino invece possiamo parlare”. E così dunque, dopo l’ufficializzazione della candidatura dell’assessore milanese, senza convergenze con il Terzo polo e Letizia Moratti, per Pd e M5s è stato naturale, persino inevitabile tornare a parlare. Nelle scorse settimane i grillini hanno presentato cinque punti su ambiente, sanità, lavoro, agricoltura e infrastrutture su cui cementare un’eventuale alleanza. In onore del mantra contiano – “Si parte dai programmi, poi vengono i nomi” – da domenica si è aperto un tavolo di coalizione che, in virtù di questo principio programmatico, esclude lo stesso Majorino. Obiettivo: chiudere entro domenica la partita. Partecipano per il Pd il deputato e segretario regionale Vinicio Peluffo e il consigliere lombardo Matteo Piloni. Per i 5 stelle invece, insieme a Violi, c’è il capogruppo al Pirellone Nicola Di Marco. Completano il tavolo il segretario regionale di Sinistra italiana Paolo Matteucci e il presidente del movimento lombardi civici ed europeisti Valter Andreazza. Si è sfilata invece +Europa.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE