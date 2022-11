L'asse Pd-M5s in Lombardia: “Con Majorino ci siamo, con Maran no”, dice Violi

E’ prima mattina quando a Radio popolare Dario Violi, consigliere regionale e coordinatore del M5s in Lombardia rilascia alcune dichiarazioni che, per brevità, le agenzie sintetizzeranno così: “In Lombardia il M5s apre al Pd”. Una formula che rischia di fare perdere un po’ il senso della vera richiesta dei grillini che, in questa fase, giocano quasi da corrente esterna in vista del congresso dem. D’altronde era solo venerdì quando, alla presentazione del libro di Goffredo Bettini “Sinistra. Da capo”, il capo del M5s Giuseppe Conte spiegava: “Se la sensibilità delineata in questo libro prevarrà anche nella dialettica interna del Pd, sarà facile ritrovarci”. E dalla chiacchierata di Violi con il Foglio questa impressione esce rafforzata: anche in Lombardia, fuor di presunte dispute programmatiche, i 5 stelle chiedono al Pd una scelta di campo. Che qui si traduce nella decisione tra i due Pier delle giunte milanesi, di Giuliano Pisapia e Beppe Sala: con Pierfrancesco Maran il M5s non sarà della partita, con Pierfrancesco Majorino sì. E’ questo il vero nodo.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE