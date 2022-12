Un Pd a vocazione minoritaria

Ci sono buone ragioni per osservare con un pizzico di diffidenza, di noia e di scetticismo il dibattito che si è aperto nel Pd rispetto al suo futuro. Ci sono buone ragioni per chiedersi se il Pd, oggi, in una stagione dominata dalle identità forti e dalle leadership carismatiche, possa avere una qualche prospettiva, non avendo al momento, a sua disposizione, né identità forti né leadership carismatiche. E ci sono buone ragioni, infine, per chiedersi se il futuro del Pd, come capita spesso da dieci anni a questa parte ogni qualvolta il Pd cerca di riprendersi da una sconfitta, e a volte anche da una vittoria, non sia ormai definitivamente segnato e se la sua esperienza, in altre parole, non sia a un passo dall’imboccare la poco gloriosa strada in cui si è ritrovato il poco fortunato Partito socialista francese (disastro, che in francese, ironia della sorte, si scrive così: “Un sinistre”).

