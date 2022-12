Quando il luogo fa il monaco. Il Pd tra Monk e fantasma del loft

In principio fu il Lingotto, inteso come luogo simbolo della nascita del Pd, nel 2007, e del lancio della candidatura di Walter Veltroni alla segreteria del nuovo partito. Luogo simbolo di strappo e di continuità, vista la sua storia di stabilimento Fiat e di lotte operaie. E, non a caso, nel momento della fusione tra culture politiche ex-post-neo-comunista ed ex democristiana, l’edificio creava l’atmosfera, al tempo stesso rassicurante e respingente (come dire: da qui ripartiamo per andare lontano). Invece oggi, che sia la fine o il nuovo inizio, le scelte dei luoghi di candidatura alla segreteria pd parlano di una divaricazione stilistica, semantica, lessicale e sociale tra parti che si parlano ma non si sa se si incontreranno. E in questo senso si staglia come simbolo nel simbolo, nel contesto della quasi-ufficiale candidatura di Elly Schlein — l’indipendente (ora inglobata e neodeputata) paladina delle istanze “fuori dal Pd” — il luogo scelto per l’incontro convocato domani mattina: il Monk, spazio indie e tempio di cantautorato alla Calcutta (che non per niente ci suona spesso), sala per concerti e terrazza e giardino dove la parola “condivisione” è elevata a divinità.

