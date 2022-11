Cronaca magrittiana di una sera con Elly Schlein: si (non) candida al Pd

La candidata non candidata scioglierà la riserva domenica in un locale di Roma. Intanto tutti la aspettano alla presentazione di un documentario ambientalista con Roberto Morassut, nel piccolo teatro di un oratorio a San Giovanni. Alla fine arriva, anche se in ritardo. Sulla testa gli occhiali da sole, ma è il tramonto

Ha smentito il ritiro di una candidatura alla segreteria del Pd che tuttavia non ha ancora avanzato, e così ieri Elly Schlein si è posizionata in zona Magritte, per così dire: surrealismo belga (anche se lei è nata in Svizzera). Questa non è una pipa. Ma trattandosi in fin dei conti del congresso del Pd, cioè quella cosa che dura quattro mesi e mezzo sul lettino dello psicoanalista e poi Goffredo Bettini candida Matteo Ricci “per riaccendere la scintilla della rivoluzione d’ottobre”, ci può anche stare.