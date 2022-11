L'opzione Matteo Ricci tenta la sinistra Pd (con Bettini e Orlando)

Non è in panchina, il sindaco di Pesaro e possibile candidato al congresso Pd Matteo Ricci, questo lo ha fatto capire (o almeno non lo è più, in panchina, anche se era sembrato per un momento voler fare un passo indietro come il sindaco di Firenze Dario Nardella, e invece, assicura un osservatore interno al Nazareno, “ha fatto proprio un passo avanti”). E insomma è un mese circa che Ricci gira per la provincia italiana con la formula “Pane e politica”, un sindaco a cena da una famiglia, ma sono soltanto due giorni che gli è arrivato il doppio endorsement in qualche modo atteso: uno molto esplicito, quello del deus ex machina del Pd romano Goffredo Bettini, che a Pesaro, durante la presentazione del suo libro “A sinistra. Da capo”, lunedì scorso, ha detto: “La piattaforma programmatica di Matteo Ricci è quella che sento più vicina a me rispetto alle altre presentate… vedo una girandola di nomi senza idee e di alleanze senza idee sui nomi stessi, non vedo la sostanza delle posizioni ideali, però devo dire che l’ho vista in particolare nelle parole e nel programma di Ricci. Matteo è giovane, intelligente, politicamente molto veloce, ha una capacità tecnologica che gli invidio, ma anche il profumo di una storia antica fonte di disciplina e di rigore. Una formazione fatta di spirito ideale e concretezza, con spinta riformista”.

