"Certi ministri parlano troppo". Lo sfogo di Meloni contro i malati di interviste

“Certi ministri parlano troppo”. Lo sfogo di Giorgia Meloni è precipitato nelle stanze di Palazzo Chigi che la ospitano in questi giorni perché l’ufficio della premier è alle prese con una ristrutturazione, programmata dalla vecchia amministrazione. Quella del suo “predecessore”. Come chiama in pubblico e in privato con una punta di gelido distacco Mario Draghi. A un mese e mezzo dalla nascita del governo, il presidente osserva l’incontinenza verbale dei suoi ministri con un po’ di fastidio.

