Sono le montagne ad abbattere le case, non viceversa. Serve un piano

Ecco, era un problema di protezione civile, di evacuazione, e a monte c’erano cose da fare concrete, non risolutive, per una situazione di emergenza conclamata. Un ingegnere, amministratore locale, sapeva come stavano le cose e ha avvertito autorità abituate a non rispondere perfino agli allarmi circostanziati. Bisogna diffidare degli automatismi. Sopra tutto all’indomani di tragedie come quella di Ischia, che non sono meno dolorose, disarmanti e allarmanti per il fatto di essere parte di un dissesto che ha conseguenze seriali in molte parti d’Italia, conseguenze che si ripetono con regolarità, e costituiscono precedenti dai quali bisognerebbe semplicemente imparare per prepararsi. Piove, e viene giù tutto.

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE