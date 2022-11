Ischia, a Casamicciola i soccorsi al lavoro per rimuovere il fango 

Si cercano superstiti alla frana con il telerilevamento dall'elicottero e si scava per rimuovere i detriti. La Guardia di Finanza e i vigili del fuoco sorvolano l'area per identificare le zone rosse e ricercare i quattro dispersi

Le vittime accertate sono otto e i dispersi ancora quattro dopo la frana che si è staccata sabato dal Monte Epomeo a Ischia e che ha raggiunto il mare travolgendo tutto ciò che ha incontrato davanti a sé. A Casamicciola 160 vigili del fuoco operano a pieno ritmo per rimuovere il fango e i detriti. Nel video qui sopra una squadra di vigili del fuoco opera per rimuovere le macerie di una casa semidistrutta, mentre sullo stesso versante, poco più in basso, altri soccorritori fanno lo stesso in strada, con l'ausilio dei mezzi dei vigili del fuoco.

Anche la Guardia di Finanza è a sostegno della popolazione di Ischia. Le unità navali hanno supportato le operazioni con il trasporto di materiali e uomini, mentre gli assetti del servizio aereo sorvolavano l'area sfruttando la moderna sensoristica di missione e di telerilevamento per identificare le zone rosse e per ricercare possibili superstiti. Il soccorso alpino del Corpo è intervenuto anche con unità cinofile per prendere parte alle operazioni di soccorso.