Servono sindaci (non in galera) che pretendono di più e si lamentano di meno

Lo scivolone del ministro dell’Ambiente Gilberto Pichetto Fratin sui sindaci che “basterebbe mettere in galera” è meglio rubricarlo come l’ennesima uscita sbagliata di un governo che non ha ancora imparato a tenere a freno la lingua. Poco prima, il ministro aveva altresì detto che “molto spesso i sindaci hanno difficoltà ad attivare persino i mezzi meccanici” per intervenire sull’abusivismo e che “la materia è complessa e difficile. Non possiamo e non dobbiamo lasciare soli i primi cittadini in questa situazione”. Tutto e il suo contrario, ma va anche sottolineato che non sempre l’atteggiamento degli amministratori (certo frenati anche dalla mancanza di tutele giuridiche) è all’altezza dei compiti. Soprattutto dove la dimensione dei fenomeni dovrebbe aumentare le responsabilità, ma a volte sembra aumentare solo le lamentele e lo scarico delle responsabilità. Intervistato da Repubblica il sindaco di Napoli, e della Città metropolitana, Gaetano Manfredi, tra l’altro ingegnere strutturista, prima di essere rettore in università, dice alcune cose ovvie e vere sulla disattenzione e i ritardi a livello nazionale della prevenzione dei rischi idrogeologici. Ma al momento di rispondere sulla piaga dell’abusivismo, sottolinea che sui condoni serve il parere delle soprintendenze, “dove evidentemente non c’è personale a sufficienza: lì c’è un grave imbuto, e ci sono arretrati giganteschi”. Sui carichi pendenti nei suoi uffici dice che “bisogna avere il coraggio di intervenire. Anche il Comune di Napoli conta 40 mila pratiche bloccate, i processi sono troppo lenti”. Però la classica conclusione è che “tanti enti locali non hanno assolutamente i fondi” né “il personale adeguato”. Ma le stesse parole di Manfredi, che ovviamente non può vedersi imputati i disastri della Città metropolitana, dimostrano che qualcosa si può fare; che si possono ottenere maggiori risultati dagli uffici tecnici. Molti dei fondi europei vengono perduti anche per la farraginosità e la lentezza degli apparati. Il compito dei sindaci, senza andare in galera, è pretendere di più.

