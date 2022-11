"Sulla manovra Landini sbaglia, serve il confronto non la piazza". Parla Sbarra

Il segretario della Cgil ha già annunciato una mobilitazione contro la legge di Bilancio, ma il collega della Cisl frena: "È prematuro”. Il rischio è che come lo scorso anno il fronte sindacale si spacchi

“A Landini l’ho detto: affrettarsi in maniera precipitosa a mettere in campo mobilitazioni senza neanche aver aperto un tavolo con il governo è un grave errore”. Luigi Sbarra, segretario generale della Cisl, è appena uscito dal primo confronto dei sindacati confederali con il nuovo governo. A parlare del futuro di Tim e della rete unica con lui e i segretari di Cgil e Uil Maurizio Landini e Pierpaolo Bombardieri non c’era Giorgia Meloni, ma una delegazione tecnica capeggiata dal capo di gabinetto di palazzo Chigi Gaetano Caputi. “Dovremo rivederci anche con la premier”, hanno ripetuto tutti e tre.