“Occhio ai Tar, il Pnrr è a rischio”. Parla il viceministro Bignami

In Puglia fermata l’alta velocità da un tribunale. Il governo Meloni è preoccupato: così passa una logica suicida per l’Italia

Galeazzo Bignami, viceministro dei Trasporti in quota Fratelli d’Italia è preoccupato. “Con questa logica – dice – qualsiasi opera è a rischio, così si mette in pericolo l’intera struttura del Pnrr nel nostro paese”. La logica allarmante che, dice “rischia di far saltare tutto”, è quella contenuta nelle 55 pagine della sentenza del Tar della Puglia che mercoledì ha accolto il ricorso di alcuni cittadini e di un comitato ambientalista per l’annullamento della delibera regionale che ha autorizzato il nuovo nodo ferroviario di Bari Sud, un’opera da 406 milioni di euro, di cui più della metà di fondi Pnrr. La notizia non poteva non fare rumore. Si tratta del primo stop da parte di un tribunale di un’opera finanziata dal piano europeo. La decisione del tribunale amministrativo si regge, tra gli altri, su un motivo.