Soldi e dossier. Cosa c'entra Salvini con le prossime sfide del Mose

Venezia. Da una parte la furia dell’Adriatico con raffiche gelate di vento che hanno superato i 100 chilometri l’ora, dall’altra, ma oltre un metro più in basso, l’acqua della laguna. In mezzo le 78 paratoie gialle del Mose che ieri mattina hanno salvato Venezia da un disastro identico a quello che si verificò la notte tra il 12 e il 13 novembre del 2019, quando il centro storico del capoluogo veneto andò completamente sott’acqua. Il record è stato raggiunto in mattinata tra le 10.30 e le 10.40. A quell’ora, alla bocca di porto di Malamocco, la marea è salita, per la prima volta sopra i due metri, a 204 centimetri mentre nello stesso istante a punta della Salute, lo storico luogo di misurazione, la quota è rimasta stabile attorno ai 60-65 centimetri, lasciando all’asciutto il centro storico della città con i veneziani che hanno potuto finalmente dire addio alle corse in piena notte a salvare lavatrici, interi negozi, ristoranti o piani terra. Questa volta il Mose ha fatto sul serio, spazzando via le polemiche sugli oltre sei miliardi di euro spesi e trasformandosi, dopo decenni di polemiche, in un modello da esibire a chi si oppone alle grandi opere. “Senza il Mose sarebbe stata un’altra devastazione. E’ la dimostrazione che bisogna avere il coraggio di fare scelte e credere nella tecnica”, ha esultato il sindaco Luigi Brugnaro. “Decenni di polemiche idiote e inutili”, ha aggiunto il leader di Azione Carlo Calenda, “quanti Mose e Tap prima di abbandonare la cultura del NO?”. “Senza quelle barriere Venezia sarebbe stata sommersa in maniera catastrofica. Nonostante i signor no quelle barriere stanno salvando un patrimonio dell’umanità”, ha commentato il vicepremier Matteo Salvini, sul cui tavolo al ministero delle Infrastrutture ora sono impilati i dossier ancora aperti che riguardano la laguna e la sua salvaguardia.

