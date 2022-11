I due battaglioni. C'era la X Mas della Repubblica sociale, e c'era la X Mas del Regno

Nell’epoca dei social, ovviamente la storia di Enrico Montesano estromesso da “Ballando con le stelle” per una maglietta è stata oggetto di meme in quantità: da “Sono anni che amici americani a Natale mi augurano Merry Xmas, non sapevo che fossero tutti fascisti!”, a “Memento audere semper e poi se la fa sotto per una punturina”. Riferimento alla posizione No vax dell’attore… Peggio del meme è stato però un cronista che in tv nel riferire della storia ha parlato di una “Ics mas”. Riprova che, evidentemente, tutta la buriana fa riferimento a polemiche di cui i più giovani sanno ormai poco o nulla: o semplicemente della cultura sempre più scarsa che sembra ormai imperare sul piccolo schermo?

Abbonati per continuare a leggere Resta informato ovunque ti trovi grazie alla nostra offerta digitale Le inchieste, gli editoriali, le newsletter. I grandi temi di attualità sui dispositivi che preferisci, approfondimenti quotidiani dall’Italia e dal Mondo Il foglio web a € 8,00 per un mese Scopri tutte le soluzioni

OPPURE OPPURE